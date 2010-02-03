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Сент-Этьен - Вийфранш

03.02.2010, Среда, 22:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Франция. Кубок, 1/16 финала Сент-Этьен - Вийфранш
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