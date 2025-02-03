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Монтевидео Сити Торке - Насьональ: обзор матча 03 февраля 2025

Монтевидео Сити Торке
03.02.2025, понедельник, 01:30
Уругвай. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Насьональ
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28 августа 2024, 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
21 апреля 2024, 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
1 марта 2024, 16:32
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
21 октября 2023, 11:11
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
7 ноября 2022, 07:56
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Бостон Ривер
- : -
22.02.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро Ларго
- : -
23.02.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 4 тур
Данубио
- : -
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