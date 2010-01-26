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Осер - Седан

26.01.2010, Вторник, 21:00 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок, 1/16 финала Осер - Седан
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/16 финала
23 сентября, среда 22:45 Седан 3:1 Осер
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