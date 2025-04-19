Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае