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Ланс - Марсель

10.02.2010, Среда, 22:45 мск Ланс, стадион Феликс-Бола Франция. Кубок, 1/16 финала Ланс - Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
15 тур
28 ноября, суббота 23:00 Ланс 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
16 марта, воскресенье 22:55 Ланс 3:3 Марсель
11 тур
21 октября, воскресенье 00:00 Марсель 1:0 Ланс
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