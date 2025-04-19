«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат