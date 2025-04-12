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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Данубио - Бостон Ривер
Данубио - Бостон Ривер: онлайн-трансляция 12 апреля 2025
Данубио
12.04.2025, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 12 тур
- : -
Не начался
Бостон Ривер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Данубио - Бостон Ривер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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- : -
21.02.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
- : -
22.02.2025
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Бостон Ривер
- : -
22.02.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 4 тур
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- : -
23.02.2025
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0 : 0
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Бостон Ривер
1 : 0
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Ньюбленсе
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1 : 1
16.02.2025
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