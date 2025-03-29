«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
«Эвертон» готовит сразу два трансфера
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»