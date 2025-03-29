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Серро Ларго - Насьональ: онлайн-трансляция 29 марта 2025

Серро Ларго
29.03.2025, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 10 тур
- : -
Не начался
Насьональ
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Серро Ларго - Насьональ
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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