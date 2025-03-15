Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
Рекоба начал самостоятельную тренерскую карьеру – его назначил 49-кратный чемпион Уругвая
Суарес попрощался с «Насьоналем». Он выиграл с командой чемпионат Уругвая