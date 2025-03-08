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Пеньяроль - Ливерпуль: онлайн-трансляция 08 марта 2025

Пеньяроль
08.03.2025, суббота, 00:00
Уругвай. Примера, 7 тур
- : -
Не начался
Ливерпуль
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Пеньяроль - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Красные карточки
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0
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0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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- : -
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Серро
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Бостон Ривер
- : -
22.02.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро Ларго
- : -
23.02.2025
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Уругвай. Примера, 4 тур
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