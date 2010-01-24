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Мюлос - Генгам

24.01.2010, Воскресенье, 16:30 мск Генгам, стадион Стад дю Рудуру Франция. Кубок, 1/16 финала Мюлос - Генгам
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