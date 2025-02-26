Дефенсор Спортинг

«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
На матче Кубка Либертадорес задействовали листы бумаги вместо электронного табло
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат