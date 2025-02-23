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Данубио - Прогресо: онлайн-трансляция 23 февраля 2025

Данубио
23.02.2025, воскресенье, 15:45
Уругвай. Примера, 4 тур
- : -
Не начался
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П1
1.75
Х
3.35
П2
4.7
Реклама, 18+
Прогресо
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Данубио - Прогресо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Уругвай. Примера
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Уругвай. Примера, 4 тур
Расинг М
- : -
21.02.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
- : -
22.02.2025
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Бостон Ривер
- : -
22.02.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро Ларго
- : -
23.02.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 4 тур
Данубио
- : -
23.02.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 4 тур
Расинг М
- : -
21.02.2025
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 4 тур
Ливерпуль
- : -
22.02.2025
Серро
Уругвай. Примера, 4 тур
Бостон Ривер
- : -
22.02.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 4 тур
Серро Ларго
- : -
23.02.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 4 тур
Данубио
- : -
23.02.2025
Прогресо
Последние матчи
Все
Данубио
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Прогресо
1 : 5
16.02.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
0 : 0
15.02.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 2 тур
Хувентуд
2 : 2
09.02.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
4 : 1
08.02.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Прогресо
1 : 3
02.02.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Данубио
0 : 0
15.02.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 2 тур
Хувентуд
2 : 2
09.02.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 1 тур
Данубио
1 : 1
01.02.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 3 тур
Прогресо
1 : 5
16.02.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
4 : 1
08.02.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 1 тур
Прогресо
1 : 3
02.02.2025
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