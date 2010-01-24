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ПСЖ - Эвиан

24.01.2010, Воскресенье, 19:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/16 финала ПСЖ - Эвиан
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