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Монако - Лион

24.01.2010, Воскресенье, 22:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок, 1/16 финала Монако - Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
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