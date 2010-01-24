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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Сток Сити - Арсенал

24.01.2010, Воскресенье, 16:30 мск Сток-он-Трент, стадион Британниа Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Сток Сити - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Арсенал 2:0 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 4:1 Сток Сити
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 2:1 Арсенал
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