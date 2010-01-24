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Сканторп Юнайтед - Манчестер Сити

24.01.2010, Воскресенье, 19:00 мск Сканторп, стадион Глэнфорд Парк Англия. Кубок, 1/16 финала Сканторп Юнайтед - Манчестер Сити
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Манчестер Сити 5:1 Сканторп Юнайтед
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