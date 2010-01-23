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Тоттенхэм - Лидс

23.01.2010, Суббота, 20:15 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок, 1/16 финала Тоттенхэм - Лидс
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