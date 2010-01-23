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Ноттс Каунти - Уиган Атлетик

23.01.2010, Суббота, 18:00 мск Ноттингем, стадион Мидоу Лэйн Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Ноттс Каунти - Уиган Атлетик
Кубок Английской лиги (2008/2009)
2-й раунд,
26 августа, вторник 00:00 Уиган Атлетик 4:0 Ноттс Каунти
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