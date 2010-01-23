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Дерби Каунти - Донкастер Роверс

23.01.2010, Суббота, 18:00 мск Дерби, стадион Прайд Парк Англия. Кубок, 1/16 финала Дерби Каунти - Донкастер Роверс
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
22 тур
19 декабря, суббота 18:00 Дерби Каунти 0:2 Донкастер Роверс
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