Тикниязн – о согласии «Локомотива» продать его в «Зенит»: «Стало немножко обидно»
Тикнизян рассказал, насколько тяжело ему было отказываться от денег «Зенита»
Орлов – о «Локомотиве»: «Дела совсем плохи»
Тикнизян рассказал о диалоге с «Севильей»
«Локомотив» не договорился с нападающим «Вердера»
Тикниязн – о согласии «Локомотива» продать его в «Зенит»: «Стало немножко обидно»
Тикнизян рассказал, насколько тяжело ему было отказываться от денег «Зенита»
Орлов – о «Локомотиве»: «Дела совсем плохи»
Тикнизян рассказал о диалоге с «Севильей»
«Локомотив» не договорился с нападающим «Вердера»
Селихов прошел медобследование для нового клуба
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Акрону» (0:1), пропустив на 90-й минуте; «Локомотив» не удержал победу над «Уралом» (2:2)
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Урал» (5:0)
Президент «Урала» рассказал об аренде защитника «Динамо» и Селихове
«Урал» арендовал защитника «Динамо»