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Локомотив - Урал: обзор матча 18 февраля 2025

Локомотив
18.02.2025, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Урал
13' С. Пиняев
67' В. Раков
65' М. Секулич
72' Д. Мишкич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Локомотив - Урал
Завершен
72'
ГОЛ! 2:2! Даниэль Мишкич
71'
Замена
Евгений Марков ️️️️➡️️ Даниил Кузнецов
ГОЛ! 2:1! Вадим Раков
67'
65'
ГОЛ! 1:1! Мартин Секулич
Замена
Дмитрий Воробьев ️️️️➡️️ Тимур Сулейманов
58'
Замена
Владислав Сарвели ️️️️➡️️ Сергей Пиняев
58'
Замена
Вадим Раков ️️️️➡️️ Алексей Батраков
58'
Замена
Артем Тимофеев ️️️️➡️️ Данила Годяев
58'
Замена
Артем Карпукас ️️️️➡️️ Дмитрий Баринов
58'
Замена
Жерзино Ньямси ️️️️➡️️ Максим Ненахов
58'
Замена
Александр Сильянов ️️️️➡️️ Наир Тикнизян
58'
Замена
Егор Ведерников ️️️️➡️️ Сесар Монтес
58'
Замена
Евгений Морозов ️️️️➡️️ Лукас Фассон
58'
ГОЛ! 1:0! Сергей Пиняев
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
77
Илья Самошников
ЛЗ
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
42
Егор Мосин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
43
Тимофей Маргасов
ПЗ
55
Тимур Аюпов
ОП
8
Даниэль Мишкич
ЦП
15
Илья Ишков
АП
9
Даниил Кузнецов
ЛВ
17
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Локомотив
27
Вадим Раков
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
94
Артем Тимофеев
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
42
Егор Ведерников
АП
85
Евгений Морозов
ЦЗ
Урал
20
Евгений Марков
ЦФ
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Денис Щербицкий
ВР
4
Станислав Бессмертный
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
3-3-2-1
1
Митрюшкин
90
Годяев
23
Монтес
3
Фассон
71
Тикнизян
6
Баринов
24
Ненахов
9
Пиняев
83
Батраков
99
Сулейманов
3-3-1-2-1
86
Кузнецов
22
Бевеев
16
Итало
24
Филипенко
43
Маргасов
55
Аюпов
42
Мосин
8
Мишкич
15
Ишков
9
Кузнецов
17
Секулич
83
Батраков
27
Раков
27
Раков
83
Батраков
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
9
Пиняев
8
Сарвели
8
Сарвели
9
Пиняев
90
Годяев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
90
Годяев
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
24
Ненахов
5
Ньямси
5
Ньямси
24
Ненахов
71
Тикнизян
45
Сильянов
45
Сильянов
71
Тикнизян
23
Монтес
42
Ведерников
42
Ведерников
23
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
85
Морозов
3
Фассон
9
Кузнецов
20
Марков
20
Марков
9
Кузнецов
Остались в запасе
Локомотив
Урал
Главный тренер
Михаил Галактионов
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Денис Щербицкий
ВР
4
Станислав Бессмертный
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Денис Щербицкий
ВР
4
Станислав Бессмертный
ПЗ
37
Виталий Бондарев
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Олег Шатов
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Урал
Товарищеские матчи,
Локомотив
6 : 1
15.02.2025
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 0
15.02.2025
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