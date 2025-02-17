Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Мор сделал прогноз на топ-3 РПЛ
«Ривер Плейт» договорился с «Краснодаром» о переходе Кастаньо
В «Трабзонспоре» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
Игнатьев назвал сильнейшего легионера в истории «Краснодара»
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Мор сделал прогноз на топ-3 РПЛ
«Ривер Плейт» договорился с «Краснодаром» о переходе Кастаньо
В «Трабзонспоре» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
Игнатьев назвал сильнейшего легионера в истории «Краснодара»
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Астану» – 1:0
Промес посетил матч «Спартака»
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:1)
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024