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Краснодар - Астана: обзор матча 17 февраля 2025

Краснодар
17.02.2025, понедельник, 15:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
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Астана
29' Э. Сперцян (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Краснодар - Астана
Завершен
Замена
Артем Хмарин ️️️️➡️️ Джованни Гонсалес
77'
Замена
Федор Смолов ️️️️➡️️ Джон Кордоба
77'
Замена
Мозес Давид Кобнан ️️️️➡️️ Жоау Батчи
72'
Замена
Юрий Газинский ️️️️➡️️ Эдуард Сперцян
72'
Замена
Александр Черников ️️️️➡️️ Витор Тормена
62'
Замена
Кайо ️️️️➡️️ Кевин Кастаньо
62'
Замена
Никита Кривцов ️️️️➡️️ Кевин Ленини
62'
Замена
Данила Козлов ️️️️➡️️ Виктор Са
62'
Замена
Олакунле Олусегун ️️️️➡️️ Лукас Оласа
48'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Эдуард Сперцян
29'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
7
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
45
Алекса Аманович
ЛЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
77
Назми Грипши
АП
21
Эльхан Астанов
ЛВ
9
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Краснодар
19
Федор Смолов
ЦФ
13
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
40
Олакунле Олусегун
ЦФ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Астана
80
Арман Кенесов
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
28
Усман Камара
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ннамди Аханону
ЦФ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Sanzhar Anuarov
ЦЗ
93
Йосип Чондрич
ВР
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
20
Гонсалес
6
Ленини
5
Кастаньо
7
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-3-1
74
Сейсен
3
Калайца
5
Казуколовас
2
Бартолец
45
Аманович
6
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
77
Грипши
21
Астанов
9
Жоффри
9
Кордоба
19
Смолов
19
Смолов
9
Кордоба
5
Кастаньо
31
Кайо
31
Кайо
5
Кастаньо
20
Гонсалес
59
Хмарин
59
Хмарин
20
Гонсалес
15
Оласа
40
Олусегун
40
Олусегун
15
Оласа
3
Тормена
53
Черников
53
Черников
3
Тормена
10
Сперцян
18
Газинский
18
Газинский
10
Сперцян
7
Са
8
Козлов
8
Козлов
7
Са
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
90
Кобнан
90
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Краснодар
Астана
13
Юрий Дюпин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
80
Арман Кенесов
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
28
Усман Камара
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ннамди Аханону
ЦФ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Sanzhar Anuarov
ЦЗ
93
Йосип Чондрич
ВР
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
13
Юрий Дюпин
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Остались в запасе
80
Арман Кенесов
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
28
Усман Камара
ЛВ
97
Нурали Жаксылык
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
11
Ннамди Аханону
ЦФ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
71
Sanzhar Anuarov
ЦЗ
93
Йосип Чондрич
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Григорий Бабаян
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2
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1
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3
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1
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2
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2
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1
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4
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