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Беларусь - Россия: онлайн-трансляция 10 июня 2025

Беларусь
10.06.2025, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
Россия
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Беларусь - Россия
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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