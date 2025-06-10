В АБФФ рассказали, каким образом будут «обессиливать» сборную России перед летним матчем

Радимов назвал самого интересного соперника сборной России в 2025 году

Пономарев – о соперниках сборной России в 2025 году: «Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть?»