Стало известно, где Россия планирует принять Замбию
Дюков допустил, что Россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026
В АБФФ рассказали, каким образом будут «обессиливать» сборную России перед летним матчем
Осинькин прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
Мостовой саркастично отреагировал на будущих соперников сборной России
Стало известно, где Россия планирует принять Замбию
Дюков допустил, что Россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026
В АБФФ рассказали, каким образом будут «обессиливать» сборную России перед летним матчем
Осинькин прокомментировал конфликт Карпина и Глушенкова
Мостовой саркастично отреагировал на будущих соперников сборной России
Радимов назвал самого интересного соперника сборной России в 2025 году
Семин оценил соперников сборной России в 2025 году
Пономарев – о соперниках сборной России в 2025 году: «Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть?»
Реакция Мостового на выбор трех соперников для сборной России
Ловчев охарактеризовал соперников сборной России в 2025 году