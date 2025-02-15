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Локомотив - Динамо Сам: обзор матча 15 февраля 2025

Локомотив
15.02.2025, суббота, 17:00
Товарищеские матчи
6 : 1
Завершен
Динамо Сам
19' С. Пиняев
22' Т. Сулейманов
51' Э. Севикян (П)
60' С. Топинка
77' В. Раков
78' В. Раков
83' Н. Салтыков
83' Н. Салтыков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Локомотив - Динамо Сам
Завершен
ГОЛ! 8:0! Никита Салтыков
83'
ГОЛ! 7:0! Никита Салтыков
83'
ГОЛ! 6:0! Вадим Раков
78'
ГОЛ! 5:0! Вадим Раков
77'
ГОЛ! 4:0! Станислав Топинка
60'
Замена
Вадим Раков ️️️️➡️️ Данила Годяев
58'
Замена
Станислав Топинка ️️️️➡️️ Тимур Сулейманов
58'
Замена
Наир Тикнизян ️️️️➡️️ Эдгар Севикян
58'
ГОЛ с пенальти! 3:0! Эдгар Севикян
51'
Замена
Никита Салтыков ️️️️➡️️ Сергей Пиняев
46'
ГОЛ! 2:0! Тимур Сулейманов
22'
ГОЛ! 1:0! Сергей Пиняев
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
90
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
42
Егор Ведерников
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
7
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
8
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Локомотив
27
Вадим Раков
ЦФ
38
Станислав Топинка
ОП
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Статистика матча Локомотив - Динамо Сам
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13 февраля, 08:05
1
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Динамо Сам
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- : -
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- : -
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- : -
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