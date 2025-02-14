«Гремио» готовит предложение по игроку «Зенита»
Салазар просит «Брагу» отпустить его в «Зенит»
Мимович прокомментировал переход в «Зенит»
«Спартак» переключился на трансферную цель «Зенита»
Салазар вернулся в «Брагу» из расположения «Зенита»
«Гремио» готовит предложение по игроку «Зенита»
Салазар просит «Брагу» отпустить его в «Зенит»
Мимович прокомментировал переход в «Зенит»
«Спартак» переключился на трансферную цель «Зенита»
Салазар вернулся в «Брагу» из расположения «Зенита»
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