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Зенит - Урал: онлайн-трансляция 14 февраля 2025

Зенит
14.02.2025, пятница, 14:30
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
Урал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Зенит - Урал
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Угловые удары
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Аль-Нахян
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Зенит
Урал
«Гремио» готовит предложение по игроку «Зенита»
13 февраля, 19:30
Салазар просит «Брагу» отпустить его в «Зенит»
13 февраля, 18:55
Мимович прокомментировал переход в «Зенит»
13 февраля, 18:33
«Спартак» переключился на трансферную цель «Зенита»
13 февраля, 17:45
10
Салазар вернулся в «Брагу» из расположения «Зенита»
13 февраля, 16:56
3
«Гремио» готовит предложение по игроку «Зенита»
13 февраля, 19:30
Салазар просит «Брагу» отпустить его в «Зенит»
13 февраля, 18:55
Мимович прокомментировал переход в «Зенит»
13 февраля, 18:33
«Спартак» переключился на трансферную цель «Зенита»
13 февраля, 17:45
10
Салазар вернулся в «Брагу» из расположения «Зенита»
13 февраля, 16:56
3
Раскрыт ближайший соперник «Зенита»
12 февраля, 11:44
2
У игрока «Зенита» выявили серьезное неврологическое заболевание
6 февраля, 15:50
7
«Факел» совершил рекордную продажу в истории клуба
31 января, 13:50
6
Президент «Урала» объяснил, почему в команду не вернется Помазун
31 января, 08:40
1
«Зенит» вернул заболевшего защитника из аренды в «Урале»
30 января, 16:05
2
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Зенит
- : -
14.02.2025
Урал
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Динамо
- : -
15.02.2025
Локомотив
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ЦСКА
- : -
17.02.2025
Факел
Товарищеские матчи
Ростов
- : -
18.02.2025
Акрон
Товарищеские матчи
Локомотив
- : -
18.02.2025
Урал
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
14.02.2025
Урал
Товарищеские матчи
Динамо
- : -
15.02.2025
Локомотив
Товарищеские матчи
ЦСКА
- : -
17.02.2025
Факел
Товарищеские матчи
Ростов
- : -
18.02.2025
Акрон
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18.02.2025
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Зенит
Урал
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
Товарищеские матчи,
Зенит
2 : 0
11.02.2025
Пюник
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
27.01.2025
Ноа
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
Товарищеские матчи,
Зенит
2 : 0
11.02.2025
Пюник
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
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2 : 2
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ЦСКА
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Зенит
1 : 2
27.01.2025
Ноа
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