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Аккрингтон Стэнли - Фулхэм

23.01.2010, Суббота, 18:00 мск Аккрингтон, стадион Хам Англия. Кубок, 1/16 финала Аккрингтон Стэнли - Фулхэм
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