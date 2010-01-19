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Пюник - Дачия

19.01.2010, Вторник, 17:00 мск Москва, стадион СК "Олимпийский" Кубок Содружества, 3 тур Пюник - Дачия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бунедкор 3 2 1 0 6:4 +2 7
2. Экранас 3 1 2 0 4:2 +2 5
3. Дачия 3 1 1 1 6:2 +4 4
4. Пюник 3 0 0 3 3:11 -8 0
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