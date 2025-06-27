Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко

«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле

40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма

Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих