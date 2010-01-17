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Днепр - Металлург

17.01.2010, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион Манеж "Динамо" Кубок Содружества, 2 тур Днепр - Металлург
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр Мог 3 2 0 1 8:6 +2 6
2. Рубин 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Металлург Л 3 1 1 1 5:5 0 4
4. 3 0 1 2 2:6 -4 1
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