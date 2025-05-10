«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле

Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»

40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма

Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих