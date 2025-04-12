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Интер - Гнистан: онлайн-трансляция 12 апреля 2025

Интер
12.04.2025, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
- : -
Не начался
Гнистан
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Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Интер - Гнистан
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12 июня 2018, 07:43
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
27 декабря 2017, 22:42
4
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
27 декабря 2017, 21:57
1
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
10 декабря 2017, 00:34
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10 ноября 2017, 07:31
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15 января, 14:18
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- : -
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