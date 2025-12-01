Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
ФИФА ввела санкции против Это'О
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
В РФС ответили, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за приезд в Россию
Скандал в Камеруне – отстранены 62 футболиста, в том числе участник Кубка Африки
Кубок Африки. Гол Салаха с пенальти на 97-й минуте спас Египет Витории от поражения от Мозамбика (2:2)
Н’Жи вызвали в сборную Камеруна на игры Кубка африканских наций
Шавьер назначен главным тренером сборной Мозамбика
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
ФИФА ввела санкции против Это'О
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
В РФС ответили, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за приезд в Россию
Скандал в Камеруне – отстранены 62 футболиста, в том числе участник Кубка Африки