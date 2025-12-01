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Камерун - Габон: онлайн-трансляция 24 декабря 2025

Камерун
24.12.2025, среда, 00:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
- : -
Не начался
Габон
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Камерун - Габон
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Удары в створ
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
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ФИФА ввела санкции против Это'О
1 октября 2024, 00:36
3
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
27 июня 2024, 20:00
В РФС ответили, сколько заплатили Камеруну, Сербии и Парагваю за приезд в Россию
21 марта 2024, 08:45
2
Скандал в Камеруне – отстранены 62 футболиста, в том числе участник Кубка Африки
12 марта 2024, 18:06
2
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