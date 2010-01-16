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Актобе - ХИК

16.01.2010, Суббота, 13:00 мск Москва, стадион СК "Олимпийский" Кубок Содружества, 1 тур Актобе - ХИК
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 2 0 1 4:1 +3 6
2. ХИК 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Баку 3 1 1 1 2:2 0 4
4. 3 0 1 2 1:5 -4 1
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