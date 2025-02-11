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Зенит - Пюник: обзор матча 11 февраля 2025

Зенит
11.02.2025, вторник, 10:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Пюник
38' А. Ерохин
86' А. Соболев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Зенит - Пюник
Завершен
ГОЛ! 2:0! Александр Соболев
86'
ГОЛ! 1:0! Александр Ерохин
38'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
55
Родригао
ЦЗ
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
57
Никита Лобов
ЦЗ
77
Ильзат Ахметов
ЦП
43
Александр Тарасов
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Зенит
91
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Статистика матча Зенит - Пюник
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Пюник
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12 февраля, 00:18
1
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12 февраля, 01:48
1
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12 февраля, 01:27
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12 февраля, 01:11
2
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12 февраля, 00:43
8
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12 февраля, 00:18
1
Товарищеский матч. Гол Соболева помог «Зениту» победить «Пюник» (2:0)
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3
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3
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20 января, 10:22
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17.02.2025
Факел
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Ростов
- : -
18.02.2025
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Локомотив
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1 : 2
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Зенит
2 : 2
04.02.2025
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Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 2
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Ноа
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3 : 0
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Зенит
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