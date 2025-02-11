Соболев отказался целовать эмблему «Зенита» после победы над «Спартаком»

Жена Семака восхитилась поступком тренера «Зенита» в матче со «Спартаком»

Медведев прояснил ситуацию с трансфером Салазара в «Зенит»

Семак раскрыл, о чем разговаривал со Станковичем после удаления