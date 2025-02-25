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ПСВ - Гоу Эхед Иглс: онлайн-трансляция 25 февраля 2025

ПСВ
25.02.2025, вторник, 00:00
Нидерланды. Кубок, 1/2 финала
- : -
Не начался
Гоу Эхед Иглс
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча ПСВ - Гоу Эхед Иглс
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
0
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