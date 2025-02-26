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Стад Брьошен - ПСЖ: онлайн-трансляция 26 февраля 2025

Стад Брьошен
26.02.2025, среда, 23:10
Франция. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
ПСЖ
Матч
Комментарии
Статистика матча Стад Брьошен - ПСЖ
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Удары в створ
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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