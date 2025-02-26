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Брест - Дюнкерк: онлайн-трансляция 26 февраля 2025

Брест
26.02.2025, среда, 21:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
Дюнкерк
Матч
Комментарии
Статистика матча Брест - Дюнкерк
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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10 февраля, 10:42
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
7 февраля, 08:15
Лига 1. «ПСЖ» победил «Брест» (5:2), у Дембеле хет-трик во 2-м матче подряд
1 февраля, 20:57
2
«Брест» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025
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