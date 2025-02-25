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Расписание матчей
Франция. Кубок
Канн - Генгам
Канн - Генгам: онлайн-трансляция 25 февраля 2025
Канн
25.02.2025, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
Генгам
Матч
Комментарии
Статистика матча Канн - Генгам
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
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Количество передач
0
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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5
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1
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
7 февраля, 08:15
«ПСЖ» сыграет с клубом 4-го дивизиона в Кубке Франции
7 февраля, 08:15
Игрока «Бордо» ввели в кому после столкновения в матче с «Генгамом»
25 февраля 2024, 11:10
Игрока «Генгама» отстранили от матча за отказ надеть радужную майку в поддержку геев
13 мая 2023, 21:55
4
ЦСКА интересуется нападающим «Генгама» Фатоном
21 августа 2021, 09:39
5
23-летний игрок «Генгама» Жюлан погиб в ДТП
3 января 2020, 21:58
1
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26.02.2025
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- : -
25.02.2025
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Канн
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0 : 3
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0 : 2
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