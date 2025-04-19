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В «Пахтакоре» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Уринбоеву
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
Товарищеский матч. «Крылья Советов» проиграли «Нефтчи» (2:3)
В Узбекистане футболисты и фанаты устроили массовое избиение судей
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
Прогноз на точный счет матча «Аль-Шорта» – «Пахтакор», Лига чемпионов Азии, 21 октября 2024 года
«Персеполис» – «Пахтакор» Ташкент: прогноз на матч Лиги чемпионов Азии – 30 сентября 2024
В «Пахтакоре» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Уринбоеву
Клуб АПЛ подписал узбекистанца из «Пахтакора»