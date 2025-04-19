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Нефтчи - Пахтакор: онлайн-трансляция 19 апреля 2025

Нефтчи
19.04.2025, суббота, 00:00
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
- : -
Не начался
Пахтакор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Нефтчи - Пахтакор
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Угловые удары
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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1
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12
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1
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20 октября 2024, 10:26
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29 сентября 2024, 11:39
В «Пахтакоре» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Уринбоеву
30 июля 2024, 12:26
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