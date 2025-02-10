Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

ЦСКА - Краснодар: онлайн-трансляция 10 февраля 2025

ЦСКА
10.02.2025, понедельник, 19:00
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.3
Х
3.7
П2
2.1
Реклама, 18+
Краснодар
Матч
Текстовая трансляция
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Аль-Нахян
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ЦСКА
Краснодар
Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
10 февраля, 08:24
1
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
9 февраля, 22:42
4
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
9 февраля, 21:39
9
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
9 февраля, 19:48
5
Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
10 февраля, 08:24
1
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
9 февраля, 22:42
4
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
9 февраля, 21:39
9
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
9 февраля, 19:48
5
Смолов поделился мыслями о завершении карьеры
9 февраля, 16:20
9
Судьи на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи Зимнего кубка РПЛ
9 февраля, 10:23
7
«Лидс» усилил подготовку летнего трансфера Сперцяна
8 февраля, 19:46
Лунев объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» мерзкими чертями
8 февраля, 15:00
3
РПЛ объявила об отмене дисквалификации защитника «Краснодара» Тормены
8 февраля, 12:21
Больше новостей
Зимний кубок РПЛ
Все
Текущие
Будущие
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
Ростов
- : -
10.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
- : -
10.02.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, Финал
Спартак
- : -
11.02.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
Ростов
- : -
10.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
- : -
10.02.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, Финал
Спартак
- : -
11.02.2025
Зенит
Последние матчи
Все
ЦСКА
Краснодар
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
07.02.2025
Циндао Вест Кост
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
3 : 2
30.01.2025
Краснодар
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
07.02.2025
Циндао Вест Кост
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 0
23.01.2025
Ордабасы
Товарищеские матчи,
ЦСКА
4 : 1
19.01.2025
ОКМК
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
Спартак
3 : 2
30.01.2025
Краснодар
Товарищеские матчи,
Краснодар
1 : 1
25.01.2025
Чэнду Рончен
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 