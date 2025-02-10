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Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
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