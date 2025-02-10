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Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул
Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»
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Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»
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Судьи на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи Зимнего кубка РПЛ
Стало известно, что игроки «Ростова» подарили Карпину на день рождения
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул
Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»
Судьи на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи Зимнего кубка РПЛ
Стало известно, после какого года Тюкавин уедет играть в Саудовскую Аравию