Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Ростов - Динамо: онлайн-трансляция 10 февраля 2025

Ростов
10.02.2025, понедельник, 15:00
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.2
Х
3.65
П2
2.15
Реклама, 18+
Динамо
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Ростов - Динамо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Аль-Нахян
Новости команд
Все
Ростов
Динамо
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул
9 февраля, 18:40
1
Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»
9 февраля, 14:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по Глебову
9 февраля, 13:37
6
Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»
9 февраля, 12:48
3
Комличенко сказал, чем «Ростов» ответит на трансферы «Спартака» и «Зенита»
9 февраля, 14:50
4
Стала известна позиция «Спартака» по Глебову
9 февраля, 13:37
6
Судьи на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи Зимнего кубка РПЛ
9 февраля, 10:23
7
Стало известно, что игроки «Ростова» подарили Карпину на день рождения
8 февраля, 20:57
9
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ
7 февраля, 18:55
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Семин оценил шансы «Динамо» поучаствовать в борьбе за чемпионский титул
9 февраля, 18:40
1
Бубнов проанализировал матч «Динамо» – «Спартак»
9 февраля, 12:48
3
Судьи на «Спартак» – «Зенит» и другие матчи Зимнего кубка РПЛ
9 февраля, 10:23
7
Стало известно, после какого года Тюкавин уедет играть в Саудовскую Аравию
8 февраля, 20:37
4
Больше новостей
Зимний кубок РПЛ
Все
Текущие
Будущие
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
Ростов
- : -
10.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
- : -
10.02.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, Финал
Спартак
- : -
11.02.2025
Зенит
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
Ростов
- : -
10.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, Матч за 3-е место
ЦСКА
- : -
10.02.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, Финал
Спартак
- : -
11.02.2025
Зенит
Последние матчи
Все
Ростов
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
Ростов
3 : 0
24.01.2025
Согдиана
Товарищеские матчи,
Ростов
3 : 2
19.01.2025
Родина
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
0 : 1
07.02.2025
Спартак
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 