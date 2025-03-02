Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
В Белоруссии в одном матче случились два хет-трика – голевой и ассистентский
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
Белорусскому тренеру стало плохо после поражения
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
В Белоруссии в одном матче случились два хет-трика – голевой и ассистентский
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
Белорусскому тренеру стало плохо после поражения
Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
Экс-главный тренер «Рубина» Шаронов нашел новый клуб