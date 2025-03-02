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Белшина - МЛ Витебск: онлайн-трансляция 02 марта 2025

Белшина
02.03.2025, воскресенье, 00:00
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
- : -
Ответный матч – 09.03.2025
Не начался
МЛ Витебск
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Белшина - МЛ Витебск
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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0
Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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27 ноября 2023, 08:32
4
В Белоруссии в одном матче случились два хет-трика – голевой и ассистентский
1 июля 2023, 20:39
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
26 мая 2023, 22:46
2
Белорусскому тренеру стало плохо после поражения
14 мая 2023, 16:38
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