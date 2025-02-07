Канчельскис оценил победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
Мостовой – о трофеях Слуцкого в Китае: «Мне без разницы; есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке»
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Слуцкий раскрыл свое прозвище в Китае
Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае
«Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в дерби против действующего чемпиона
Канчельскис оценил победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
Мостовой – о трофеях Слуцкого в Китае: «Мне без разницы; есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке»
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
Слуцкий раскрыл свое прозвище в Китае
Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков