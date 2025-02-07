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Шанхай Порт - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 07 февраля 2025

Шанхай Порт
07.02.2025, пятница, 14:35
Суперкубок Китая, Финал
2 : 3
Завершен
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Шанхай Шэньхуа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Шанхай Порт - Шанхай Шэньхуа
3
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Стадион:
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Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа
Канчельскис оценил победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
9 февраля, 20:45
Мостовой – о трофеях Слуцкого в Китае: «Мне без разницы; есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке»
9 февраля, 12:15
13
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
7 февраля, 16:37
14
Слуцкий раскрыл свое прозвище в Китае
3 февраля, 14:50
2
Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков
3 февраля, 10:44
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
7 февраля, 16:37
14
Товарищеский матч. «Локомотив» проиграл чемпиону Китая
20 января, 17:30
1
Оскар, выступавший 8 лет в Китае, вернулся в родной клуб
25 декабря 2024, 09:20
Слуцкий потерпел второе поражение в Китае
25 сентября 2024, 18:00
5
«Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в дерби против действующего чемпиона
17 августа 2024, 16:44
7
Канчельскис оценил победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
9 февраля, 20:45
Мостовой – о трофеях Слуцкого в Китае: «Мне без разницы; есть тысячи людей, которые выигрывают что-то в Монголии, Ираке»
9 февраля, 12:15
13
Суперкубок Китая. «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл трофей, забив 2 гола чемпиону после 90-й минуты
7 февраля, 16:37
14
Слуцкий раскрыл свое прозвище в Китае
3 февраля, 14:50
2
Слуцкий признался, что не в состоянии произнести имена китайских игроков
3 февраля, 10:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Шанхай Порт
Шанхай Шэньхуа
Суперкубок Китая, Финал
Шанхай Порт
2 : 3
07.02.2025
Шанхай Шэньхуа
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 0
20.01.2025
Шанхай Порт
Суперкубок Китая, Финал
Шанхай Порт
2 : 3
07.02.2025
Шанхай Шэньхуа
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 0
20.01.2025
Шанхай Порт
Суперкубок Китая, Финал
Шанхай Порт
2 : 3
07.02.2025
Шанхай Шэньхуа
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