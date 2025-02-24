Трансфер Илича в «Спартак» сорвался

Стало известно, как Помазуна приняли в «Спартаке»

Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари

Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги