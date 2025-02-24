Трансфер Илича в «Спартак» сорвался
Стало известно, как Помазуна приняли в «Спартаке»
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
Трансфер Илича в «Спартак» сорвался
Стало известно, как Помазуна приняли в «Спартаке»
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Насафом»
Товарищеский матч. «Спартак» дома разгромил лидера чемпионата Узбекистана (3:0)
Стал известен еще один соперник «Спартака» по товарищескому матчу
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов