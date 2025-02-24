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Спартак - Насаф: онлайн-трансляция 24 февраля 2025

Спартак
24.02.2025, понедельник, 15:00
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
Насаф
Матч
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Статистика матча Спартак - Насаф
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Удары мимо ворот
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Новости команд
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Спартак
Насаф
Трансфер Илича в «Спартак» сорвался
10 февраля, 08:34
Стало известно, как Помазуна приняли в «Спартаке»
10 февраля, 08:30
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
9 февраля, 23:33
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
9 февраля, 22:07
5
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
9 февраля, 21:13
14
Трансфер Илича в «Спартак» сорвался
10 февраля, 08:34
Стало известно, как Помазуна приняли в «Спартаке»
10 февраля, 08:30
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
9 февраля, 23:33
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
9 февраля, 22:07
5
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
9 февраля, 21:13
14
«Спартак» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах
7 января, 10:56
4
Станкович прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Насафом»
15 июля 2024, 17:42
13
Товарищеский матч. «Спартак» дома разгромил лидера чемпионата Узбекистана (3:0)
15 июля 2024, 15:52
5
Стал известен еще один соперник «Спартака» по товарищескому матчу
30 июня 2024, 01:45
4
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
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15.02.2025
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17.02.2025
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Ростов
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18.02.2025
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0 : 1
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3 : 3
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0 : 1
07.02.2025
Спартак
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