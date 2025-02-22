Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
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Рабинер – о «Крыльях Советов»: «Вылет почти неизбежен»
Стало известно, куда отправят бюджетные деньги, предназначавшиеся «Крыльям Советов»
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