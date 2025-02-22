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ЦСКА - Крылья Советов: онлайн-трансляция 22 февраля 2025

ЦСКА
22.02.2025, суббота, 16:00
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
Крылья Советов
Матч
Личные встречи
Таблица
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Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
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Угловые удары
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0
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0
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Количество передач
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0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
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0
0
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ЦСКА
Крылья Советов
Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
10 февраля, 08:24
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
9 февраля, 22:42
4
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
9 февраля, 21:39
9
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
9 февраля, 19:48
5
Пономарев дал неутешительный прогноз на остаток сезона для ЦСКА
10 февраля, 08:24
Названа сумма за трансфер Алеррандро в ЦСКА
9 февраля, 22:42
4
ЦСКА заканчивает сделки по двум игрокам
9 февраля, 21:39
9
Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»
9 февраля, 20:55
3
Николич выразил сожаление из-за отсутствия трансферов ЦСКА
9 февраля, 19:48
5
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы принес победу «Акрону», «Крылья» и «Пари НН» сыграли вничью
9 февраля, 19:22
Бразильский клуб сделал предложение «Крыльям» по Гарре
9 февраля, 15:27
Рабинер – о «Крыльях Советов»: «Вылет почти неизбежен»
9 февраля, 09:21
11
Стало известно, куда отправят бюджетные деньги, предназначавшиеся «Крыльям Советов»
8 февраля, 21:21
4
До Гарсии в РПЛ был только один представитель Тринидада и Тобаго
8 февраля, 19:35
5
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ЦСКА
- : -
17.02.2025
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ЦСКА
2 : 1
07.02.2025
Циндао Вест Кост
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 0
23.01.2025
Ордабасы
Товарищеские матчи,
ЦСКА
4 : 1
19.01.2025
ОКМК
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
07.02.2025
Циндао Вест Кост
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 0
23.01.2025
Ордабасы
Товарищеские матчи,
ЦСКА
4 : 1
19.01.2025
ОКМК
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