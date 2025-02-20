Трансфер Илича в «Спартак» сорвался
Стало известно, как Помазуна приняли в «Спартаке»
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
Трансфер Илича в «Спартак» сорвался
Стало известно, как Помазуна приняли в «Спартаке»
Агент Бонгонда ответил, не боится ли Тео конкуренции с Солари
Селюк назвал игрока, которого «Спартак» мог подписать вместо Гарсии за меньшие деньги
Медведев высказался по ситуации с фанатами «Зенита» на финале Зимнего кубка РПЛ
«Торпедо» рассталось с экс-нападающим «Локомотива» и «Витесса»
Пять игроков покинули сбор «Спартака» в Дубае
Кутепова заподозрили в психическом расстройстве после слов о трансфере в «Зенит»
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