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Локомотив - Урал: онлайн-трансляция 18 февраля 2025

Локомотив
18.02.2025, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
- : -
Не начался
Урал
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Локомотив - Урал
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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0
Количество передач
0
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Локомотив
Урал
Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе
9 февраля, 19:29
2
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
9 февраля, 16:30
2
Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»
9 февраля, 15:47
Семин назвал сильнейшего игрока в истории РПЛ
9 февраля, 00:14
10
Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси
8 февраля, 15:30
3
Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе
9 февраля, 19:29
2
Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»
9 февраля, 16:30
2
Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»
9 февраля, 15:47
Семин назвал сильнейшего игрока в истории РПЛ
9 февраля, 00:14
10
Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси
8 февраля, 15:30
3
У игрока «Зенита» выявили серьезное неврологическое заболевание
6 февраля, 15:50
7
«Факел» совершил рекордную продажу в истории клуба
31 января, 13:50
6
Президент «Урала» объяснил, почему в команду не вернется Помазун
31 января, 08:40
1
«Зенит» вернул заболевшего защитника из аренды в «Урале»
30 января, 16:05
2
«Урал» избавился от нападающего
29 января, 14:40
2
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17.02.2025
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18.02.2025
Акрон
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- : -
18.02.2025
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- : -
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Динамо
- : -
15.02.2025
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ЦСКА
- : -
17.02.2025
Факел
Товарищеские матчи
Ростов
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18.02.2025
Акрон
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08.02.2025
Урарту
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Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
0 : 1
24.01.2025
Ульсан Хендэ
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 0
20.01.2025
Шанхай Порт
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2025
Урарту
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Товарищеские матчи,
Локомотив
0 : 1
24.01.2025
Ульсан Хендэ
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 0
20.01.2025
Шанхай Порт
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