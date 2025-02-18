Мостовой оценил готовность Пиняева к игре в Европе

Ринат Билялетдинов сказал, какой игрок нужен «Локомотиву»

Смородская высказалась о переговорах Тикнизяна с «Локомотивом»

Семин назвал сильнейшего игрока в истории РПЛ

Раков из «Локомотива» сделал выбор между Роналду и Месси